Росія вдарила по енергетиці Сумщини: що відомо про проблеми зі світлом, водою та транспортом

Російські окупанти вночі проти 6 травня атакували Сумську область та Суми. Вороги вдарили по енергетичній системі регіону.

Без світла залишились населені пункти трьох районів області. Повітряна тривога на Сумщині тривала з 23:26 5 травня по 01:52 6 травня, згодом – з 02:25 по 02:53, пише 24 Канал.

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Яка ситуація зі світлом на Сумщині

Росія атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили над Сумською областю 12 безпілотників.

Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів,

– заявили в Сумській ОВА.

Там пояснили, що станом на ранок 6 травня електропостачання у постраждалих районах та частково у Сумах відновили. Адже енергетики почали роботу з відновлення світла ще вночі.

Окрім того, комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила живити роботу об'єктів критичної інфраструктури шляхом аварійних джерел живлення. Зокрема, до резервного живлення під'єднали:

Клінічну лікарню № 5,

Клінічну лікарню Святого Пантелеймона,

Сумську міську клінічну стоматологічну поліклініку.

У Сумах розгорнули 51 пункт незламності.

Що відомо про пошкодження енергосистеми

В Укренерго повідомили, що росіяни атакою пошкодили високовольтний об'єкт регіону.

Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області,

– додали в Міненерго.

За даними енергетичної компанії, є пошкоджене обладнання. Внаслідок цього:

були знеструмлені споживачі в 1 325 населених пунктах Сумської області;

станом на ранок без світла залишався 91 населений пункт, 18 – частково;

енергетики продовжували відновлювальні роботи, заживлювали споживачів.

Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко попередньо пообіцяв, що до вечора 6 травня всі мали б бути зі світлом.

Де немає води

У міськводоканалі Сумської міської ради пояснили, що станом на 8:30 6 травня водозабори міста працюють у звичайному режимі. Виняток – Пришибський водозабір, адже його роботу відновлюють фахівці комунального підприємства через проблеми в енергосистемі внаслідок атаки ворожих дронів.

Тимчасово немає води у будинках:

мікрорайонів Хіммістечка та Басів,

вулиць Харківської, Сергія Табали, Холодноярської бригади (СКД), Української Народної Республіки (Катерини Зеленко), Староріченської (Генерала Чеснова), Миру, Богуна,

проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.

У міськводоканалі запевнили, що роблять все, щоб відновити водопостачання. У випадку додаткових питань людям порадили телефонувати за номерами диспетчерської служби:

050 407-81-10,

067 548-21-12.

Який електротранспорт курсує

У сумському Електроавтотрансі вранці 6 травня повідомили, що у зв'язку з ситуацією в енергосистемі міста на лінії працюють тролейбуси з автономним ходом.

Ремонтні служби працюють над поліпшенням ситуація,

– пояснили у відомстві.

Росія атакувала Сумщину