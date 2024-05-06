Росія вдарила по енергетиці Сумщини: що відомо про проблеми зі світлом, водою та транспортом
Російські окупанти вночі проти 6 травня атакували Сумську область та Суми. Вороги вдарили по енергетичній системі регіону.
Без світла залишились населені пункти трьох районів області. Повітряна тривога на Сумщині тривала з 23:26 5 травня по 01:52 6 травня, згодом – з 02:25 по 02:53, пише 24 Канал.
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Яка ситуація зі світлом на Сумщині
Росія атакувала Україну 13 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили над Сумською областю 12 безпілотників.
Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів,
– заявили в Сумській ОВА.
Там пояснили, що станом на ранок 6 травня електропостачання у постраждалих районах та частково у Сумах відновили. Адже енергетики почали роботу з відновлення світла ще вночі.
Окрім того, комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила живити роботу об'єктів критичної інфраструктури шляхом аварійних джерел живлення. Зокрема, до резервного живлення під'єднали:
- Клінічну лікарню № 5,
- Клінічну лікарню Святого Пантелеймона,
- Сумську міську клінічну стоматологічну поліклініку.
У Сумах розгорнули 51 пункт незламності.
Що відомо про пошкодження енергосистеми
В Укренерго повідомили, що росіяни атакою пошкодили високовольтний об'єкт регіону.
Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області,
– додали в Міненерго.
За даними енергетичної компанії, є пошкоджене обладнання. Внаслідок цього:
- були знеструмлені споживачі в 1 325 населених пунктах Сумської області;
- станом на ранок без світла залишався 91 населений пункт, 18 – частково;
- енергетики продовжували відновлювальні роботи, заживлювали споживачів.
Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко попередньо пообіцяв, що до вечора 6 травня всі мали б бути зі світлом.
Де немає води
У міськводоканалі Сумської міської ради пояснили, що станом на 8:30 6 травня водозабори міста працюють у звичайному режимі. Виняток – Пришибський водозабір, адже його роботу відновлюють фахівці комунального підприємства через проблеми в енергосистемі внаслідок атаки ворожих дронів.
Тимчасово немає води у будинках:
- мікрорайонів Хіммістечка та Басів,
- вулиць Харківської, Сергія Табали, Холодноярської бригади (СКД), Української Народної Республіки (Катерини Зеленко), Староріченської (Генерала Чеснова), Миру, Богуна,
- проспекту Свободи та прилеглих до них вулиць.
У міськводоканалі запевнили, що роблять все, щоб відновити водопостачання. У випадку додаткових питань людям порадили телефонувати за номерами диспетчерської служби:
- 050 407-81-10,
- 067 548-21-12.
Який електротранспорт курсує
У сумському Електроавтотрансі вранці 6 травня повідомили, що у зв'язку з ситуацією в енергосистемі міста на лінії працюють тролейбуси з автономним ходом.
Ремонтні служби працюють над поліпшенням ситуація,
– пояснили у відомстві.
Росія атакувала Сумщину
- Росія атакувала Сумську область вночі проти 6 травня дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи в Сумах лунали о 00:08, 00:39, 1:39 та навіть о 6:48 6 травня.
- Над регіоном збили 12 ворожих безпілотників. Повітряні сили ЗСУ уточнили, що окупанти били дронами з території Курської області Росії.