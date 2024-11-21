Де була справжня ціль міжконтинентальної ракети Росії

Росіяни вдарили міжконтинентальною ракетою по Дніпру, але цілили вони в голову людей на Заході.

Ціль дійсно була на іншому континенті

Це основна причина удару. Головна ціль. Налякати ще більше Маска і Ко ядерною війною. Щоб вони ще більше волали про те, що не можна допомагати Україні. Ще більше кричали про те, що Росія могутня і не можна її ображати. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Вони знаходять вдячну аудиторію. Навіть фондові ринки у ці дні реагують на оголошення повітряної тривоги у Києві (хоча останні два роки не звертали на це уваги), чи на повідомлення про вибухи у Кривому Розі (хоча більшість з інвесторів і спекулянтів взагалі не в курсі, де розташоване це місто).

Так що де-факто ракета дійсно була міжконтинентальна. Адже її ціль, справжня ціль, була на іншому континенті.

До речі, це пояснює, чому Джо Байден не приймав рішення про дозвіл ударів вглиб Росії до виборів. Бо американці розуміли, що Росія буде поводитись саме так і що цю істерику залюбки підхоплять трампісти.

Але Дональд Трамп і так переміг. Проте Маск і Ко досі у памперсах і досі фанатіють від Владіміра Путіна. Нам з цим жити, а ще з купою прихильників Путіна і чутливих до російської пропаганди людей, які тепер в США набагато ближче до влади, ніж були. Вони продовжують істерити, лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни.

Вони думають, що Путін, який під час коронавірусу так боявся за своє життя, що жив у бункері, і морочив голову Еммануелю Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані 5 метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

Росія влаштовує шоу

Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає і нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і пресконференція речниці російського МЗС Марії Захарової. Де нібито випадково подзвонили і нібито хотіли, щоб вона не коментувала цей удар. Це було потрібно для того, щоб ще раз підкреслити цей факт і привернути увагу. Ще раз показати "кузькіну мать". Ще раз налякати.

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Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. По факту, не досягнувши нічого, окрім медіаефекту.

Росіянам і цього може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть приймати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Як мінімум ми маємо розуміти, чого хоче Росія, і не давати їй цього. Не пускати Путіна у свою голову. Не бути Ілоном Маском.