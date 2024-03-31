Окупанти знову атакували українську енергетику: що відомо про удар 31 березня

Ворог не припиняє ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, намагаючись завдати якомога більше шкоди її населенню та економіці. У ніч проти 31 березня противник вкотре масовано атакував українські міста.

Противник вдався до комбінованої тактики – вночі запустив "Шахеди", а під ранок – крилаті ракети. Що відомо про наслідки чергового акту російського терору, передає 24 Канал.

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Як відбувався ворожий напад

Спершу о сьомій вечора 30 березня окупанти здійснили пуски дронів з Краснодарського краю. Через Дніпропетровщину, Полтавщину, Київщину та Черкащину група безпілотників вирушила на Захід у напрямку Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова.

Паралельно росіяни запустили ще дві групи "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Одещини. Відбій по дронах оголосили о 00:14.

Відомо, що під час ударів БпЛА по південному регіону противник також скерував дві ракети на Херсонську область – балістичну та керовану авіаційну.

О 4:30 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Ту-95 з Саратовської області. Усі ворожі цілі через північні регіони полетіли до західних областей. Вибухи лунали на Львівщині, Тернопільщині та Рівненщині.

Скільки цілей збила ППО

Загалом окупанти атакували Україну 14 крилатими ракетами, однією балістичною "Іскандер-М" та керованою авіаційною Х-59. Крім того, вони випустили 11 "Шахедів. Наша ППО ліквідувала 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА.

Зокрема, 8 дронів було знищено над Одеською областю.

Ворог атакував підстанції на Одещині

Вночі Одещина зазнала удару "Шахедами". Противник бив по енергетичних об’єктах. Його ціллю були високовольтні підстанції "Укренерго".

Відомо, що уламки дронів впали на територію енергооб'єкта й спричинили там пожежу з подальшим замиканням. Виникло знеструмлення самого об'єкта, а також 170 тисяч абонентів.

Наразі відновлювальні роботи вже почались. Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. За зростання споживання їх обсяг може збільшуватися.

Станом на 10:00 без електропостачання в області перебувають 10 тисяч абонентів Одеси та Одеського району.

На Львівщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі

За словами глави ОВА Козицького, під час повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля, там була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.

На жаль, внаслідок удару по Львівщині є загиблий. Рятувальники розбирають завали на місці влучання – під ними можуть перебувати люди.

Ситуація в інших областях

На Херсонщині два дрони вдарили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає. Ще ворог вдарив балістичною та авіаційною ракетою – вони впали на відкритій місцевості.

На Хмельниччині сили ППО знешкодили 1 "Шахед". Місце падіння уламків встановлюється. Травмованих та пошкоджень інфраструктури немає.

На Рівненщині уламки ракети пошкодили електроопору. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП. Постраждалих немає.

Польща піднімала винищувачі

Оскільки під ворожим ударом опинилися переважно західні області, які межують із Польщею, у Варшаві підняли у небо винищувачі через високий рівень небезпеки. Так, Оперативне командування ЗС Польщі попередило жителів південно-східної частини країни про можливий шум, спричинений роботою авіації.