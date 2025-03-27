Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 27 березня російські загарбники запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М". Окрім того, атакували 86 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

Так, з 20:00 26 березня агресор атакував Україну балістичною ракетою"Іскандер-М" із Воронезької області, а також 86 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Окупанти запускали дрони з 4 напрямків, – Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також мис Чауда в окупованому Криму.

Черговий повітряний напад Росії відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни. 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Додали, внаслідок російської атаки постраждали Харківська Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

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Скільки безпілотників збили 27 березня / Інфографіка Повітряних сил