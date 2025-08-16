Цього разу окупанти запустили 85 ударних дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Скільки ворожих дронів збила ППО?

За даними Повітряних сил, з 19:30 15 серпня та впродовж ночі 16 серпня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Шаталово;

Гвардійське (ТОТ Криму).

Під ударом опинилися прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини та Дніпропетровщини. Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 61 ворожий "Шахед" і дрони-імітатори різних типів. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Зазначимо, що внаслідок російської атаки особливо постраждали Суми. Там 15 серпня російський дрон "Молнія" влучив у центральний ринок, викликавши пожежу та пошкодивши понад 20 кіосків, навчальний заклад і три нежитлові приміщення. Поранених, на щастя, немає.