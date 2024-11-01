Росія атакувала Україну близько 50 "Шахедами" та ракетами: скільки збили

У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та керованими авіаційними ракетами. Загалом ворог випустив близько 50 повітряних цілей.

Оборонцям неба внаслідок атаки вдалося збити 31 ворожий БпЛА та 1 ракету Х-59/69. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" та ракет збили

Вночі ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, також атакував 48-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу з Орловської та Курської областей.

Крім того, під час атаки тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківській, Сумській, Запорізькій областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей,

– йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

Попередньо, нічна атака минулася без жертв. Втім, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.



Скільки "Шахедів" збили Повітряні сили / Фото ПС