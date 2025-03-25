Росія атакувала Україну понад сотнею БпЛА: як відпрацювала ППО

Росія не припиняє запускати по нашій державі ударні дрони. Водночас оборонці неба роблять все можливе для захисту.

Вночі проти 25 березня 2025 року Росія запустила 139 повітряних цілей, проте по них працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про це

У Повітряних силах відзвітували про збиті цілі. Там розповіли, що вдалося знищити 78 ударних безпілотних літальних апаратів, ще 34 безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Також ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму. Дрони запускали із різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.