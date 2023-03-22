16 збитих "Шахідів", жертви на Київщині: що відомо про російську масовану атаку дронами

Російські військові у ніч з 21 на 22 березня вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахід". Ціллю атаки окупантів знову стала Київська область.

Усього цієї ночі російські військові випустили по Україні 16 "Шахідів". Детальніше про атаку окупантів читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Атака "Шахідами": скільки дронів збили сили ППО

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131.

Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БпЛА з північного напрямку (Брянська область Росії).

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БпЛА. Дрони були знищені переважно в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ.

Які регіони намагалися атакувати росіяни

Через атаку "Шахідами" в кількох районах України вночі працювала ППО. Зокрема, йдеться про Київську, Житомирську та Хмельницьку області.

Під час атаки дронами-камікадзе звуки вибухів чули в Хмельницькій області. У Хмельницькій ОВА повідомили, що на території області під час повітряної тривоги влучань не зафіксували.

У повідомленні йдеться, що сили ППО результативно спрацювали по ворожому об'єкту.

На Житомирщині пошкоджено важливий об'єкт

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що під час атаки дронів три безпілотники ворога збили підрозділи протиповітряної оборони.

Унаслідок цього пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Водночас жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

Росіяни влучили в ліцей і гуртожитки на Київщині

У КМВА повідомили, що нічна повітряна тривога в Києві тривала понад 4 години. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БпЛА типу Shahed. Усі дрони були успішно знищені силами нашого ППО.

У ДСНС повідомили, що вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Станом на 07:00та врятовано 1 особу.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наслідки атаки "Шахідів" на Київщині / Фото ДСНС

Серед постраждалих після атаки окупантів – дитина

В Офісі генпрокурора повідомили, що після атаки на Київщині, за попередніми даними, до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки росіян на Київщині / Фото Офіс генпрокурора

На Київщині евакуювали понад 200 людей

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що перші вибухи в Київській області пролунали близько 3 ночі, далі послідувала ще низка.

Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа.

Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань.

Зеленський відреагував на атаку Росії

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронами-камікадзе. Глава держави зазначив, що в Росії віддали черговий наказ на злочинні удари.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари.

Успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир. Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", – написав Зеленський.