Відставний генерал-лейтенант припустив, чи реально дістати російські Ту-95 над Каспієм

Росія атакувала Україну ракетами із стратегічної авіації Ту-95. Україна незабаром отримає винищувачі F-16. При ґрунтовній підготовці ЗСУ, ймовірно, зможуть дістати до російських Ту-95 над Каспійським морем.

Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, потрібні відповідні можливості, щоб підготувати таку операцію.

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Можливості ЗСУ збільшуються

Романенко зазначив, що при наявності певних засобів можна підготуватися, аби дістати до Ту-95 над Каспієм. Він навів приклад падіння 5 російських бортів у Брянській області.

Це дії із засади, знищення одразу 4 літальних апаратів: 2 літаки і 2 гелікоптери. А пізніше, діючи із засади, знищили Су-35 з півдня в акваторії Чорного моря. Тобто можна мати відповідні можливості та продумувати операцію,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що можливості ЗСУ збільшуються. Українські захисники отримали далекобійні ракети. На його думку, якщо мати сучасне озброєння та готуватись, то можливо досягнути такої цілі.

Скільки літаків Ту-95 на озброєнні Росії

За даними The Military Balance, на кінець 2022 року росіяни мали у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Втім, реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу значно менша. Мовиться про приблизно 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ.

Міжнародні експерти зазначали, що перед повномасштабним вторгненням в Україну країна-агресорка мала 42 літаки Ту-95МС. Водночас вони вважають, що насправді боєздатними є лише приблизно три десятки цих суден.

Для ударів по українських містах окупанти підіймали у повітря до 20 літаків Ту-95МС. Тому, ймовірно, реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає максимум 50% від кількості "на папері".

Цікаво, що наприкінці 1990 років Україна передала Росії 8 бомбардувальників Ту-160 та 3 бомбардувальники Ту-95МС.

Ту-95 – стратегічний радянський бомбардувальник-ракетоносець. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Бойовий радіус його дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.