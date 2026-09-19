Росія атакувала Україну ракетами "Циркон" і 174 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 19 вересня російські війська здійснили обстріл України, використавши понад сотню ударних безпілотників та протикорабельні ракети. Основний удар ворога припав на Одеську та Київську області.

Подробиці розповіли у Повітряних силах.

Чим ворог бив по українських містах?

Окупанти запустили дві ракети "Циркон" із Курської області та 174 дрони різних типів. Серед безпілотників були "Шахеди", "Гербери", "Пародії" та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Запуски відбувалися з Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька та Криму.

Як відпрацювала ППО?

Відбивати масштабний напад довелося авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Станом на ранок захисникам неба вдалося збити або подавити 141 ворожу ціль. Зокрема, ліквідовано 138 безпілотників та три боєприпаси "Бандероль".



Збиті цілі / ПС

Ворожі ракети своїх цілей не досягли, а точні місця їхнього падіння ще встановлюються. Попри результативну роботу оборонців, зафіксовано влучання на 15 локаціях.

Ще у дев'яти місцях впали уламки збитих апаратів. Військові попередили, що атака досі триває, і в повітряному просторі залишається понад десяток російських дронів.

Попередні масовані атаки

Останніми днями Росія суттєво посилила повітряний терор. Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, захисники активно відбивали й попередні нальоти: