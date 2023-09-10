Росія атакувала Україну "Шахедами": хронологія 564 дня війни

Росія продовжує вести війну в Україні, проте ЗСУ активно протистоять ворогу та відвойовують наші землі. Натомість вороги зазнають шалених втрат в особовому складі та техніці.

Яка ситуація на фронті та у дипломатичній сфері – читайте на сайті 24 Каналу.

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