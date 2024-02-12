Впали уламки "Шахедів", виникла пожежа: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки
Росіяни вночі атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Окупанти спричинили пожежу.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що наші військові протидіяли дроновій атаці ворога. ЗСУ збили 14 з 17 ворожих безпілотників, пише 24 Канал.
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Що відомо про ворожу атаку росіян
Полковниця розповіла, що ворог знову спрямовував безпілотники типу "Шахед" в напрямку Миколаївщини, Вінниччини. Зокрема, українські військові збили:
- 4 дрони – над Миколаївщиною;
- 1 – над Вінниччиною.
Влучань не допущено. На жаль, уламки збитих безпілотників теж здатні спричиняти неприємності й руйнування. Цього разу на території інфраструктурного об'єкта, де вони впали, виникла пожежа,
– повідомила Наталія Гуменюк.
За її словами, пожежу оперативно ліквідували й люди не постраждали.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що загальна ситуація залишається такою ж напруженою.
Адже окупанти, крім дронів типу "Шахед", продовжують активно використовувати інші модифікації дронів. Зокрема, в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" вороги запустили ще:
- 54 дронів типу FPV;
- 5 "Ланцетів";
- понад 30 інших літальних апаратів, які скидали осколкові боєприпаси. Зокрема, 11 лютого повідомили про масовану атаку по Бериславу – в середмістя вороги скинули аж 6 боєприпасів.
"Терор мирного населення ворог продовжує різними способами", – підсумувала Наталія Гуменюк.
Що відомо про нічну атаку дронами
- Росія вночі проти 12 лютого атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" з території російського Приморсько-Ахтарська.
- На жаль, внаслідок атаки "Шахедами" пошкодження є у Дніпропетровській області. Зокрема, частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини залишилась без світла, є перебої з водою.
- В Укренерго повідомили, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. На жаль, там пошкоджене обладнання однієї з підстанцій Укренерго.
- Станом на ранок 12 лютого світло промисловим споживачам відновили. Енергетики ще працюють, щоб надати електрику звичайним мешканцям.
- Вночі проти 12 лютого вибухи також пролунали у Хмельницькій області. Наші військові відпрацювали по ворожих цілях у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.