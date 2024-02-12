Впали уламки "Шахедів", виникла пожежа: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Росіяни вночі атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Окупанти спричинили пожежу.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що наші військові протидіяли дроновій атаці ворога. ЗСУ збили 14 з 17 ворожих безпілотників, пише 24 Канал.

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Що відомо про ворожу атаку росіян

Полковниця розповіла, що ворог знову спрямовував безпілотники типу "Шахед" в напрямку Миколаївщини, Вінниччини. Зокрема, українські військові збили:

4 дрони – над Миколаївщиною;

1 – над Вінниччиною.

Влучань не допущено. На жаль, уламки збитих безпілотників теж здатні спричиняти неприємності й руйнування. Цього разу на території інфраструктурного об'єкта, де вони впали, виникла пожежа,

– повідомила Наталія Гуменюк.

За її словами, пожежу оперативно ліквідували й люди не постраждали.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що загальна ситуація залишається такою ж напруженою.

Адже окупанти, крім дронів типу "Шахед", продовжують активно використовувати інші модифікації дронів. Зокрема, в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" вороги запустили ще:

54 дронів типу FPV;

5 "Ланцетів";

понад 30 інших літальних апаратів, які скидали осколкові боєприпаси. Зокрема, 11 лютого повідомили про масовану атаку по Бериславу – в середмістя вороги скинули аж 6 боєприпасів.

"Терор мирного населення ворог продовжує різними способами", – підсумувала Наталія Гуменюк.

Що відомо про нічну атаку дронами