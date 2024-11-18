Росія атакувала вночі 11 "Шахедами" та 3 ракетами: скільки збили

У ніч проти 18 листопада росіяни атакували Україну 11 дронами-камікадзе типу "Шахед", 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" і однією керованою авіаційною ракетою.

Оборонцям неба вдалося збити щонайменше 8 ударних безпілотних літальних апаратів ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО

У ніч проти 18 листопада 2024 року, з 19:30 17 листопада, росіяни атакували Сумську області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору Курської області.

Також з останнього регіону російські загарбники випустили щонайменше 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" і безпілотних літальних апаратів невстановленого типу.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. Три БпЛА – локаційно втрачені. Разом – до перемоги,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.



Скільки ворожих дронів сьогодні збила ППО / Інфографіка Повітряних сил