Росія атакувала вночі Україну ракетами та "Шахедами"

Вночі Росія випустила ракети в бік України. У кількох областях пролунали вибухи.

У ніч з 15 на 16 жовтня Україна зазнала ракетного обстрілу з боку Росії.

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Що відомо про атаку у ніч на 16 жовтня

О 23:58 Повітряні сили попередили жителів Чернігівської, Сумської та Полтавської областей про ракетну небезпеку. Згодом повітряну тривогу оголосили також на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Кіровоградщині.

О 0:26 в ПС ЗСУ повідомили про рух російської ракети у західному напрямку на Сумщині, а о 0:28 стало відомо про рух ракети на Полтавщині у бік Миргорода.

Після цього стало відомо про рух ракети на Дніпропетровщину. У Дніпрі пролунав вибух о 0:31. Також о 0:32 люди чули вибух у Миргороді. Згодом о 0:38 стало відомо про вибух у Кропивницькому.

Крім цього Росія випустила дрони-камікадзе у бік Миколаєва. Через це оголосили тривогу на Миколаївщині о 0:56. Вже о 0:57 стало відомо про рух ще однієї ракети на Полтавщині. Після цього о 1 годині ночі у Миргороді знову пролунав вибух.

Також о 1:03 стало відомо, що російські окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області. Після цього о 1:05 у Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом у Запорізькій області та на Донеччині теж оголосили повітряну тривогу.

ПС ЗСУ повідомили о 1:16, що окупанти запустили кілька груп "Шахедів". Стало відомо про рух БпЛА до Миколаєва з північного сходу та з Херсонщини. Інші дрони-камікадзе росіяни запустили вздовж кордону Миколаївської та Дніпропетровської областей у напрямку Кіровоградщини.