У Вовчанську авіабомба влучила прямо у багатоповерхівку: є загиблі та поранені

Місто Вовчанськ Харківської області постійно потерпає від російських обстрілів. У суботу, 20 квітня, місто перебувало під ударами ворога. Є двоє загиблих та поранені.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти били по Вовчанську з 8 ранку. Загарбники атакували Вовчанськ авіабомбами та з реактивної системи залпового вогню.

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Вовчанськ майже щодоби під обстрілами

Анна Черненко зазначила, що у Вовчанську плануючий боєприпас, який окупанти скинули з авіації, влучив прямо у дев'ятиповерхівку. Один під'їзд повністю зруйнований, а сусідній – дуже сильно пошкоджений. Там розбитий дах, вибиті вікна.

Звідти спочатку сусіди, а потім вже екстрена служба евакуювали жінку, 61 рік. Вона у середньому стані важкості в лікарні поранена. Усі сусіди, хто був у квартирах, хто був поруч, побігли рятувати її. Її спустили з верхніх поверхів. Далі вже підхопила екстрена служба, передали її до лікарні, щоб там надати всю допомогу,

– сказала вона.

Також було поранено 44-річного цивільного чоловіка.

На жаль, тільки пораненими не обійшлося. У своєму будинку загинув 83-річний чоловік. Було влучання у приватний будинок. Це обстріл з РСЗВ.

Також загинув 50-річний чоловік. У момент прильоту він працював на городі біля будинку. Через обстріл він зазнав поранень, які не сумісні з життям.

"Вовчанськ майже щодоби під обстрілами. Туди б'ють дуже багатьма типами озброєння. Наприклад, сьогодні два типи. Це плануючий снаряд, яким також били й по Харкову. Також РСЗВ", – додала кореспондентка.

Вибухи у Харкові

Кореспондентка з Харкова зауважила, що 20 квітня у Харкові пролунало кілька вибухів. Перший пролунав приблизно о 12:30. Наша протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник. На щастя, обійшлося без жертв, поранених та руйнувань.

Приблизно о 14:20 удару завдали вже по Індустріальному району. Було мінімум три вибухи. Очікується офіційна інформація. За попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених.

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