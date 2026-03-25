Тримали в напрузі цілу добу: аналітик сказав, який сигнал Путін хотів надіслати цинічною атакою

Росія 24 березня здійснила масовану атаку удень, запустивши по Україні велику кількість дронів, які уражали цивільні будівлі. Цей вчинок ворога може бути розрахованим на те, щоб здійснити психологічний тиск на сусідні європейські країни.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, пояснивши, який саме меседж противник намагався донести й до українців. Також він припустив, якою саме має бути реакція європейських країн на атаку Росії 24 березня.

До чого варто готуватися європейцям?

Рибачук відзначив, що особливість цієї атаки не тільки у тому, що противник залучив велику кількість дронів, а ще й у тому, що він намагався тримати напругу впродовж цілої доби.

Тому однією з цілей росіян було виснажування українських протиповітряних сил. Він пояснив, що зазвичай екіпажі, особливо мобільних груп, працюють вночі, а вдень, коли в небі над Україною кружляли сотні дронів, відпочивають.

Той факт, що велика кількість російських дронів була націлена саме на Західну Україну, це точно сигнал для європейців, але також і для українців. Пам'ятаємо, як у перші роки війни велика кількість українців, якщо не виїжджала з країни, то переїжджала у західні області. Вважалося, що там значно безпечніше, і певний час, зокрема по Львову, удари не завдавалися. Але ситуація змінилась,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Однак зараз Росія хотіла продемонструвати, що вона може дотягнутись до будь-якого куточка України. Вона завдавала ударів по історичному центу Львова, щоб, на його думку, психологічно довести, що нічого святого для неї не існує і що українці не можуть відчувати себе безпечними будь-де.

"Також це може бути частковою реакцією на те, що українські дрони зараз дотягуються дуже далеко. Навіть російський ексміністр оборони Сергій Шойгу заяву, що вже навіть Урал не є безпечним місцем. Тому у відповідь на те, що українські дрони досягають важливих військових об'єктів глибоко в російському тилу, росіяни можуть демонструвати свої можливості завдавати ударів по всій Україні", – підкреслив він.

Водночас реакція європейських партнерів на дії Кремля має полягати у тому, щоб суттєво підвищувати тиск на Росію. Україні ж потрібно, за його словами, не стільки збільшувати кількість мобільних груп чи інших способів захисту від російських дронів, скільки намагатися знищувати центри, де вони виготовляються.

Зверніть увагу! Як зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман, росіяни під час атаки 24 березня не досягли цілей, які ставили. Після нічної атаки по Україні, вранці у політтехнолога склалося відчуття, що "не все прилетіло". Потім стало відомо, що ГУР завдало удар по колоні пускових установок "Бастіон-М" в окупованому Криму, і поширилась інформація, що Росія використала тільки 40% засобів ураження. Тому, як вважає Шейтельман, дії ГУР зірвали повноцінну атаку ворога, і він почав хаотично стріляти, націливши невикористані дрони на житлові будинки, які менш захищені.

"Нам необхідні високоточні ракети, які б могли уражати, зокрема, пускові майданчики, що розташовані неподалік від території України. Тому що тоді точки запуску дронів будуть відсуватися вглиб Росії. А це означає, що запас ходу дронів буде менший, так само як і кількість вибухівки, яку вони зможуть нести", – зазначив Олег Рибачук.

Тому, додав він, зараз насамперед треба уражати місця виробництва та запуску дронів ракет, адже ситуація у світі така, що антибалістичних ракет до, наприклад, систем Patriot, сьогодні буде хронічно не вистачати. Відповідно Україні необхідно міняти тактику протидії атакам ворога, і європейці мають нам у цьому допомогти, адже частина російських дронів та ракет може невдовзі завдавати ударів і по їхніх містах.

Які наслідки атаки по Україні 24 березня?