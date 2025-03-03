"Нічого не чув, тільки вибух, і все посипалось": поранений харків'янин пригадав жахливу атаку

Росіяни атакували житловий будинок у Харкові 2 березня 2025 року. Внаслідок цього спалахнула серйозна пожежа, є постраждалі.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що близько 22:00 окупанти безпілотниками обстріляли Київський район Харкова. Було пошкоджено дах п'ятиповерхівки, частково зруйновані верхні поверхи, де пожежникам, на щастя, вдалось загасити вогонь, щоб він не розповсюдився.

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Нічний обстріл Харкова

Після атаки росіян довелося залучати кінологів із собаками, вони перевіряли, чи на зруйнованих поверхах будівлі були люди.

Загалом постраждало 8 людей, з них п'ятеро було евакуйовано, серед них є маленька дитина. Більшість жертв поранило склом. Також було пошкоджено багато транспорту, який був припаркований біля будівлі,

– сказала Анна Черненко.

Один із постраждалих – чоловік, який отримав поранення склом через атаку безпілотниками, розповів, що все відбулося дуже несподівано.

Нічого не чув, тільки різкий вибух, і все посипалась. Вікна вилетіли з кухні. Усе зруйновано. Добре, що жінка перебуває за кордоном — вона б цього не пережила. А ці тварюки (росіяни – 24 Канал) – це ж не люди,

– наголосив він.

Наслідки атаки

Речник обласної прокуратури Харківщини зазначив, що для ударів ворог використав БпЛА Герань-2.

Серед поранених є шестирічний хлопчик, у якого гостра реакція на стрес,

– підкреслив він.

Пожежа від удару пошкодила дві карти квартири на п'ятому поверсі, вогонь також частково поширився на четвертий поверх, але рятувальники оперативно локалізували полум'я.

Варто додати, що у ніч на 3 березня російські військові також атакували "Фельдман екопарк". Внаслідок удару були зруйновані вольєри та загинули тварини, зокрема кози. Харківська обласна прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину та розпочала розслідування.