Росія вдарила по будинку на Житомирщині: багато постраждалих, зокрема діти

Російські війська 22 жовтня атакували ударним безпілотником територію Житомирської громади. Ворожий "Шахед" поцілив у приватний житловий будинок, внаслідок чого є поранені.

Про наслідки атаки повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки удару

За даними ОВА, внаслідок удару постраждали дев'ятеро людей, з них двоє – діти. Двох потерпілих доправили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.

На місці влучання триває робота екстрених служб. До ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим залучені рятувальники ДСНС, бригади медиків та представники Червоного Хреста.

Постраждалим мешканцям надається необхідна допомога та підтримка, додав Бунечко.

Нагадаємо, цього дня Росія також атакувала Харків. Ворог поцілив безпілотником у пасажирський електропоїзд, внаслідок чого загорівся головний вагон. Рятувальники ліквідували пожежу під загрозою повторних атак. За попередніми даними, минулось без постраждалих.

А через масований обстріл Києва вщент було знищено торговельний склад JYSK на Почайній.