Росія атакувала Полтавщину: минулось без жертв та постраждалих

Російські війська 29 квітня атакували Полтавську область. Вибухи прогриміли в Миргородському районі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, минулось без влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру.

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Минулось без влучань

"Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає", – ідеться у повідомленні.

В ОВА подякували Силам оборони за відбиту атаку.

Інших деталей щодо результатів роботи ППО – не було.

Попередньо у Повітряних силах попередили про рух ракет у напрямку Миргорода. У північно-східних областях оголошували повітряну тривогу.

"Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу", – повідомляли ПС.

Зауважте. Полтавська область регулярно перебуває під атакою ворога. Зокрема, на початку квітня ворог бив по електроенергетиці регіону. Це призвело до знеструмлення промислового об'єкта, але завдяки оперативності енергетиків, споживачів змогли швидко повернути до нормального електропостачання.

Крім того, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Унаслідок ворожого удару по Полтавщині кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед яких четверо дітей віком 5 – 11 років.

5 квітня, в місті було вбито чотири людини, постраждало понад 20, серед них багато дітей.

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Актуально про ситуацію на Полтавщині

У місті Кременчук розташована гідроелектростанція. Російська пропаганда поширює фейки, що росіяни планують ракетні обстріли цього об'єкта.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій це спростовують.

Власне, ворог заявляє про евакуацію з Кременчуцького району на Полтавщині для поширення паніки.

До слова, в ОВА повідомляли, що сьогодні, 29 квітня, на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби.

Відтак, громадяни можуть чути звуки пострілів, їх закликали зберігати спокій. Зокрема, про це попередив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.