Нічні вибухи у Дніпрі, безпека для Чорного моря: хронологія 782 дня війни
Українські воїни відбивають атаки російських окупантів та тримають лінію фронту. 15 квітня – це уже сімсот вісімдесят друга доба від початку російсько-української широкомасштабної війни.
У цьому матеріалі 24 Каналу читайте головні новини за день, дізнавайтесь більше про ситуацію на дипломатичному фронті та в тилу.
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Близько 03:00 у Дніпрі пролунали вибухи. Тривогу оголосили за 5 хвилин до того, у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістики. Крім того, ворожа ракета рухалася на Кременчук Полтавської області. На спецзасіданні Радбезу ООН постпред Ізраїлю, коментуючи агресію з боку Ірану, також звернув увагу на те, що Росія б'є по Україні іранськими "Шахедами". Гілад Ердан закликав дослухатися до слів Володимира Зеленського, заявивши, що внаслідок обстрілів такими дронами загинула чимала кількість українців. Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь. Екскомандувач ВМС Ігор Воронченко розповів, яких кроків слід вжити, щоб протидіяти Росії у Чорноморському регіоні. На мій погляд, ми маємо зробити більшу зону А2, яка б забороняла нарощувати зусилля як з Каспійського моря, так і з інших судноплавних шляхів на материковій частині країни. Так, там є вирішальні точки, які потребують подавлення. Власне, йдеться про придушення комунікаційних шляхів, логістики та чутливих технологій, які б заважали Росії просуватися у будівництві нових засобів ураження та бойових систем. Голова МЗС Кулеба заявив: сценарій, за якого системи ППО Patriot у Польщі зможуть захищати українське небо, є реальним. Усе реально, розглядаються дуже різні рішення... Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території ракет чи російських дронів. Однак відповідне рішення мають погодити насамперед у Сполучних Штатах Америки, де виробляють установки Patriot.
Вибухи у Дніпрі
Безпека для Чорного моря
Близько 03:00 у Дніпрі пролунали вибухи. Тривогу оголосили за 5 хвилин до того, у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістики. Крім того, ворожа ракета рухалася на Кременчук Полтавської області.
На спецзасіданні Радбезу ООН постпред Ізраїлю, коментуючи агресію з боку Ірану, також звернув увагу на те, що Росія б'є по Україні іранськими "Шахедами". Гілад Ердан закликав дослухатися до слів Володимира Зеленського, заявивши, що внаслідок обстрілів такими дронами загинула чимала кількість українців.
Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь.
Екскомандувач ВМС Ігор Воронченко розповів, яких кроків слід вжити, щоб протидіяти Росії у Чорноморському регіоні.
На мій погляд, ми маємо зробити більшу зону А2, яка б забороняла нарощувати зусилля як з Каспійського моря, так і з інших судноплавних шляхів на материковій частині країни. Так, там є вирішальні точки, які потребують подавлення.
Власне, йдеться про придушення комунікаційних шляхів, логістики та чутливих технологій, які б заважали Росії просуватися у будівництві нових засобів ураження та бойових систем.
Голова МЗС Кулеба заявив: сценарій, за якого системи ППО Patriot у Польщі зможуть захищати українське небо, є реальним.
Усе реально, розглядаються дуже різні рішення... Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території ракет чи російських дронів.
Однак відповідне рішення мають погодити насамперед у Сполучних Штатах Америки, де виробляють установки Patriot.