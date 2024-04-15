Нічні вибухи у Дніпрі, безпека для Чорного моря: хронологія 782 дня війни

Українські воїни відбивають атаки російських окупантів та тримають лінію фронту. 15 квітня – це уже сімсот вісімдесят друга доба від початку російсько-української широкомасштабної війни.

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