Росія атакувала дронами, але в російських містах теж було гучно: хронологія 830 дня війни

2 червня 2024, 06:31
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В Україні розпочалась 830 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не полишають спроб захопити українські території, при цьому ведуть ракетний терор проти мирного населення та намагаються знищити енергосистему країни. Водночас Сили оборони дають відсіч ворогу на полі бою, а енергетики роблять усе можливе, аби заживити мережу та продовжувати постачати світло в домівки українців.

Про головні події дня станом на 2 червня: ситуацію на фронті, обмеження споживанння електроенергії, перемоги на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:03, 02 червня

2 "Шахеди" знищили над Дніпропетровщиною

Керівник Дніпропетровської ОВА Микола Лукащук повідомив, що у Криворізькому районі знищили ворожу ракету. Також 2 "Шахеди" знищили оборонці неба над Нікопольщиною.

08:01, 02 червня

Над Миколаївщиною збили 11 "Шахедів"

В Миколаївській ОВА повідомили, що у ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони у межах області знищено 11 БпЛА типу "Шахед"131/136".

07:56, 02 червня

Скільки цілей знищила ППО вночі

Сили оборони уночі знищили 24 з 25 запущених росіянами "Шахедів". Також окупанти атакували двома ракетами.

Ворог атакував:

  • крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області,
  • зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,
  • та 25-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – Росія.


Результат роботи ППО 2 червня / Інфографіка ПС

Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.

07:55, 02 червня

Гучно в російських містах

Уночі в Росії було неспокійно одразу в декількох областях, місцеві мешканці заявили про атаку дронів.Зокрема, Курську область атакував БпЛА, а ось Бєлгородська область була під атакою FPV-дрона. Так

07:54, 02 червня

Що може стати серйозною проблемою у питанні передачі F-16

Мінливість європейських країн щодо рішення дозволити чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії, ускладнить здатність Повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції, вважають аналітики ISW. 

07:52, 02 червня

Генштаб оновив втрати противника

За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1080 загарбників, а від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають близько 509 860 осіб.

06:21, 02 червня

Російські штурми Кринків і Роботиного

Росіяни нещодавно заявляли про окупацію населеного пункту Кринків Херсонської області та Роботиного Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію. Водночас зазначив, що росіяни продовжують штурми населених пунктів та намагаються зайти на краї сіл. Ворог постійно використовує керовані авіабомби.

06:18, 02 червня

Росіяни атакують дронами

Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе.

Станом на ранок 2 червня тривога через "Шахеди" триває у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. За інформацією моніторингових пабліків, там ще кружляє пара дронів.

06:14, 02 червня

Чи належно захищений східний фланг НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс здатен та готовий захистити союзників. Партнери готові до можливої агресії на східному фланзі, вкладаючи все більше коштів в оборону.

Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу. 

Автор: Анастасія Лукашевська