Росія атакувала дронами, але в російських містах теж було гучно: хронологія 830 дня війни
В Україні розпочалась 830 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не полишають спроб захопити українські території, при цьому ведуть ракетний терор проти мирного населення та намагаються знищити енергосистему країни. Водночас Сили оборони дають відсіч ворогу на полі бою, а енергетики роблять усе можливе, аби заживити мережу та продовжувати постачати світло в домівки українців.
Про головні події дня станом на 2 червня: ситуацію на фронті, обмеження споживанння електроенергії, перемоги на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Керівник Дніпропетровської ОВА Микола Лукащук повідомив, що у Криворізькому районі знищили ворожу ракету. Також 2 "Шахеди" знищили оборонці неба над Нікопольщиною. В Миколаївській ОВА повідомили, що у ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони у межах області знищено 11 БпЛА типу "Шахед"131/136". Сили оборони уночі знищили 24 з 25 запущених росіянами "Шахедів". Також окупанти атакували двома ракетами. Ворог атакував: Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей. Уночі в Росії було неспокійно одразу в декількох областях, місцеві мешканці заявили про атаку дронів.Зокрема, Курську область атакував БпЛА, а ось Бєлгородська область була під атакою FPV-дрона. Так Мінливість європейських країн щодо рішення дозволити чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії, ускладнить здатність Повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції, вважають аналітики ISW. За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1080 загарбників, а від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають близько 509 860 осіб. Росіяни нещодавно заявляли про окупацію населеного пункту Кринків Херсонської області та Роботиного Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію. Водночас зазначив, що росіяни продовжують штурми населених пунктів та намагаються зайти на краї сіл. Ворог постійно використовує керовані авіабомби. Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе. Станом на ранок 2 червня тривога через "Шахеди" триває у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. За інформацією моніторингових пабліків, там ще кружляє пара дронів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс здатен та готовий захистити союзників. Партнери готові до можливої агресії на східному фланзі, вкладаючи все більше коштів в оборону. Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу.
2 "Шахеди" знищили над Дніпропетровщиною
Над Миколаївщиною збили 11 "Шахедів"
Скільки цілей знищила ППО вночі
Результат роботи ППО 2 червня / Інфографіка ПС
Гучно в російських містах
Що може стати серйозною проблемою у питанні передачі F-16
Генштаб оновив втрати противника
Російські штурми Кринків і Роботиного
Росіяни атакують дронами
Чи належно захищений східний фланг НАТО
Керівник Дніпропетровської ОВА Микола Лукащук повідомив, що у Криворізькому районі знищили ворожу ракету. Також 2 "Шахеди" знищили оборонці неба над Нікопольщиною.
В Миколаївській ОВА повідомили, що у ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони у межах області знищено 11 БпЛА типу "Шахед"131/136".
Сили оборони уночі знищили 24 з 25 запущених росіянами "Шахедів". Також окупанти атакували двома ракетами.
Ворог атакував:
Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.
Уночі в Росії було неспокійно одразу в декількох областях, місцеві мешканці заявили про атаку дронів.Зокрема, Курську область атакував БпЛА, а ось Бєлгородська область була під атакою FPV-дрона. Так
Мінливість європейських країн щодо рішення дозволити чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території Росії, ускладнить здатність Повітряних сил планувати та реалізовувати військові операції, вважають аналітики ISW.
За добу ЗСУ вдалося ліквідувати 1080 загарбників, а від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають близько 509 860 осіб.
Росіяни нещодавно заявляли про окупацію населеного пункту Кринків Херсонської області та Роботиного Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію. Водночас зазначив, що росіяни продовжують штурми населених пунктів та намагаються зайти на краї сіл. Ворог постійно використовує керовані авіабомби.
Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе.
Станом на ранок 2 червня тривога через "Шахеди" триває у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. За інформацією моніторингових пабліків, там ще кружляє пара дронів.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс здатен та готовий захистити союзників. Партнери готові до можливої агресії на східному фланзі, вкладаючи все більше коштів в оборону.
Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу.