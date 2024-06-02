Росія атакувала дронами, але в російських містах теж було гучно: хронологія 830 дня війни

В Україні розпочалась 830 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не полишають спроб захопити українські території, при цьому ведуть ракетний терор проти мирного населення та намагаються знищити енергосистему країни. Водночас Сили оборони дають відсіч ворогу на полі бою, а енергетики роблять усе можливе, аби заживити мережу та продовжувати постачати світло в домівки українців.

Про головні події дня станом на 2 червня: ситуацію на фронті, обмеження споживанння електроенергії, перемоги на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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