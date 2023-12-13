Нам відомо, куди вони б'ють, – ОП про нічний удар по Києву

13 грудня 2023, 09:42
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Андрій Єрмак

Російські війська за останні два дні цинічно атакували Київ високошвидкісними ракетами. Про те, куди цілиться ворог та який об'єкт намагається атакувати ворог – українській владі відомо.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зранку 13 грудня у себе в телеграм-каналі. За його словами, ціллю ворога є об'єкт критичної інфраструктури. 

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Ціль росіян – об'єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б'ють, – зазначив Єрмак.

Керівник ОП не уточнив будь-яких інших деталей.

Чим б'є ворог по столиці

Також Андрій Єрмак повідомив, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

До слова, у ранковому зведенні Генштабу вказано, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер").

Відповідь за атаку буде 

Сили ППО збили усі 10 балістичних ракет, які летіли на столицю. Попри це, є постраждалі та руйнування. В ОП наголосили, що відповідь за цинічну атаку ворога – обов'язково буде. 

Ефективність західної зброї в руках українських воїнів не піддається сумніву. Але є постраждалі внаслідок падіння уламків російських ракет, горіли будинки. По Києву б‘ють балістикою. Відповідь за такі дії знайде цих терористів, інакше не буде. Україна завжди дає здачі,
– зазначив Єрмак.

Головне про обстріл Києва

  • Близько 3 ночі сьогодні, 13 грудня, Росія атакувала Київ десятком балістичних ракет. Усі 10 цілей збили Повітряні сили.
  • Унаслідок атаки на Київ пошкоджено медзаклади і будинки, станом на 8 ранку відомо про 53 постраждалих.
  • У Дніпровському районі Києва 35 будинків залишилися без світла, ліквідувати наслідки обіцяють до 14 години.
Автор: Анастасія Лукашевська