У Defense Express пояснили, чому не варто рахувати ракети, які Росія випускає по Києву

Російські ракети 48Н6, якими Росія атакувала Київ 13 грудня, була основними до комплексу С-400. Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

За словами Каткова, ракети 48Н6 мають велику дальність і Росія продовжує їх виробляти. Хоча цю зброю робили за Радянського союзу.

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Скільки у Росії ракет 48Н6

Дальність цих ракет – імовірно, понад 300 кілометрів. І, хоча ці ракети радянського виробництва, росіяни продовжують їх виготовляти. А кількість їх вимірюється тисячами – зокрема тому, що є радянські запаси.

Достеменно не відомо, скільки ракет 48Н6 є в Росії. Швидше за все, близько тисячі одиниць –Катков висловився про "діапазон з трьома нулями". Але підраховувати їх немає сенсу, оскільки виробництво триває.

Що відомо про атаку на Київ