У Defense Express пояснили, чому не варто рахувати ракети, які Росія випускає по Києву
Джерело:"Еспресо"
Російські ракети 48Н6, якими Росія атакувала Київ 13 грудня, була основними до комплексу С-400. Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.
За словами Каткова, ракети 48Н6 мають велику дальність і Росія продовжує їх виробляти. Хоча цю зброю робили за Радянського союзу.
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Скільки у Росії ракет 48Н6
Дальність цих ракет – імовірно, понад 300 кілометрів. І, хоча ці ракети радянського виробництва, росіяни продовжують їх виготовляти. А кількість їх вимірюється тисячами – зокрема тому, що є радянські запаси.
Достеменно не відомо, скільки ракет 48Н6 є в Росії. Швидше за все, близько тисячі одиниць –Катков висловився про "діапазон з трьома нулями". Але підраховувати їх немає сенсу, оскільки виробництво триває.
Що відомо про атаку на Київ
- Росіяни обстріляли столицю о третій ночі. Через те, що ракети були балістичними, тривогу не встигли оголосити. Сигнал повітряної тривоги пролунав уже після роботи ППО.
- Протиповітряна оборона відпрацювала більш ніж ефективно – збили усі десять ракет. Але уламки наробили лиха, потрапивши на подвір'я житлового будинку, у дитсадок і лікарню. Це сталося в Дніпровському районі міста, тобто на лівому березі, та прокинувся весь Київ.
- Від атаки постраждали 53 людини, 20 з них госпіталізували. Серед них є і діти.
- Свідчення очевидців про ракетну атаку на Київ 13 грудня читайте тут. Також 24 Канал підготував фоторепортаж – погляньте, як кияни рятували котика і як комунальники прибирають подвір'я зруйнованого будинку.