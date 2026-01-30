"Свідомий терор": за останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об'єктах залізниці

Ворожі атаки по Україні останнім часом зосередилися на логістиці. Росіяни цинічно б'ють по об'єктах Укрзалізниці.

Лише упродовж останньої доби було зафіксовано 7 таких атак. Про таке поінформувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як Росія переключилась з енергетики на логістику?

Зі слів Свириденко, ворожа армія цілеспрямовано вчиняє терор проти людей та цивільної інфраструктури й гатить по логістичних шляхах.

Варто зауважити, що російські сили завдали удару по залізничній інфраструктурі на станції Синельникове. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень:

вагони електропоїздів, що перебували на відстої,

вантажні вагони,

локомотиви,

колії,

контактні електромережі,

адміністративні та виробничі споруди.

Наслідки влучання по вагону на станції Синельникове: дивіться відео зі сторінки Свириденко

На щастя, жертв та поранених серед людей немає. Втім, з метою забезпечення безпеки Укрзалізниця змушена була ввести тимчасові обмеження на рух поїздів на ділянці між Дніпром та Запоріжжям.

Сьогодні, 30 січня, усі рейси, заплановані з відправленням із Запоріжжя, стартують із Дніпра. Для пасажирів вечірніх поїздів організовано автобусні трансфери від Запорізької обласної військової адміністрації, які забезпечують доставку до пунктів призначення.

До того ж, як повідомили в Офісі президента, на Дніпровщині вранці 30 січня під ударом противника опинився спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниці.

Водночас президент Зеленський у вечірньому відеозверненні зауважив, що між Україною та Росією у ніч на 30 січня почало діяти енергетичне перемир'я.

Які наслідки удару росіян по потягу на Харківщині?