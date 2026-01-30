"Свідомий терор": за останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об'єктах залізниці
- Окупанти активізували удари по логістиці.
- Укрзалізниця вимушено ввела тимчасові обмеження на рух поїздів.
Ворожі атаки по Україні останнім часом зосередилися на логістиці. Росіяни цинічно б'ють по об'єктах Укрзалізниці.
Лише упродовж останньої доби було зафіксовано 7 таких атак. Про таке поінформувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як Росія переключилась з енергетики на логістику?
Зі слів Свириденко, ворожа армія цілеспрямовано вчиняє терор проти людей та цивільної інфраструктури й гатить по логістичних шляхах.
Варто зауважити, що російські сили завдали удару по залізничній інфраструктурі на станції Синельникове. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень:
- вагони електропоїздів, що перебували на відстої,
- вантажні вагони,
- локомотиви,
- колії,
- контактні електромережі,
- адміністративні та виробничі споруди.
Наслідки влучання по вагону на станції Синельникове: дивіться відео зі сторінки Свириденко
На щастя, жертв та поранених серед людей немає. Втім, з метою забезпечення безпеки Укрзалізниця змушена була ввести тимчасові обмеження на рух поїздів на ділянці між Дніпром та Запоріжжям.
Сьогодні, 30 січня, усі рейси, заплановані з відправленням із Запоріжжя, стартують із Дніпра. Для пасажирів вечірніх поїздів організовано автобусні трансфери від Запорізької обласної військової адміністрації, які забезпечують доставку до пунктів призначення.
До того ж, як повідомили в Офісі президента, на Дніпровщині вранці 30 січня під ударом противника опинився спеціальний вагон-електростанція Укрзалізниці.
Водночас президент Зеленський у вечірньому відеозверненні зауважив, що між Україною та Росією у ніч на 30 січня почало діяти енергетичне перемир'я.
Які наслідки удару росіян по потягу на Харківщині?
Нещодавно російські сили завдали удару трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду сполученням "Барвінкове – Львів – Чоп" на території Харківської області. На момент атаки в потязі перебувало 291 пасажир.
Станом на вечір 28 січня кількість загиблих зросла до шести людей. Двоє пасажирів отримали поранення та перебувають у стабільному стані.
Під час евакуації людей значну допомогу надав військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади з позивним "Омар", який сам їхав у цьому потязі. Зокрема, він допоміг вивести з палаючого вагона жінку з новонародженою дитиною, яка прямувала до Барвінкового, щоб показати немовля батькові.