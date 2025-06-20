Росія атакує Одесу ударними БпЛА, у місті пролунали вибухи

Уночі п'ятниці, 20 червня, ворог укотре атакує Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 00:52.

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Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російських БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область о 00:52. Невдовзі стало відомо про декілька груп дронів курсом на Одесу.