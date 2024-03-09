Росія хоче зруйнувати створений Україною зерновий коридор, – Кислиця

Постійний представник України при ООН пояснив, чому Росія обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів. Сергій Кислиця зазначив, що причина у морському коридорі, який організувала Україна.

Відповідну інформацію посадовець розповів на засіданні Радбезу ООН 8 березня. На ньому обговорювали обстріли Росією Одеси та гуманітарні питання, пише 24 Канал.

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Що Кислиця розповів про мету росіян

Сергій Кислиця заявив, що тільки за останній тиждень, з 26 лютого по 6 березня, Росія атакувала Україну 400 авіабомбами, 50 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 40 ракетами.

Окупанти атакують Одесу майже щодня. Постпред пригадав про жахливу атаку росіян у ніч проти 2 березня, коли загинуло 5 дітей. Після того місто атакували вночі проти 5 березня, 6 березня, 7 березня. Одна з атак була спрямована по порту Одеси тоді, коли там перебував Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції.

Вибравши Одесу одним з основних об'єктів для своїх авіаударів, російські окупанти намагаються порушити функціонування морського коридору, створеного Військово-морськими силами України після того, як Росія зупинила Чорноморську зернову ініціативу,

– розповів Сергій Кислиця.

Він зауважив, що Кремль зазнав невдачі у спробах шантажувати міжнародну спільноту виходом з зернової ініціативи.

Попри це, Україна запустила морський коридор та ефективно його розвиває. Так, з серпня 2023 року з портів Україна експортувала 30 мільйонів тонн вантажів до 42 країн світу. Зокрема, кораблі вирушили з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".

Тільки в лютому 2024 року Україна експортувала 8 мільйонів тонн продукції. Причому 80% вантажів – це аграрна продукція.

"Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення. Російський Чорноморський флот, який постійно зменшується, більше не наважується з'являтись у в північно-західній частині Чорного моря, вже не кажучи про здатність блокувати українські порти", – заявив постпред України в ООН.

За його словами, єдине, що залишається Росії – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів.

Сергій Кислиця пояснив, що посилення протиповітряної оборони портів прискорить час завантаження суден та забезпечить надійніший захист портів.

Коротко про морський коридор