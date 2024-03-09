Росія хоче зруйнувати створений Україною зерновий коридор, – Кислиця
Постійний представник України при ООН пояснив, чому Росія обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів. Сергій Кислиця зазначив, що причина у морському коридорі, який організувала Україна.
Відповідну інформацію посадовець розповів на засіданні Радбезу ООН 8 березня. На ньому обговорювали обстріли Росією Одеси та гуманітарні питання, пише 24 Канал.
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Що Кислиця розповів про мету росіян
Сергій Кислиця заявив, що тільки за останній тиждень, з 26 лютого по 6 березня, Росія атакувала Україну 400 авіабомбами, 50 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 40 ракетами.
Окупанти атакують Одесу майже щодня. Постпред пригадав про жахливу атаку росіян у ніч проти 2 березня, коли загинуло 5 дітей. Після того місто атакували вночі проти 5 березня, 6 березня, 7 березня. Одна з атак була спрямована по порту Одеси тоді, коли там перебував Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції.
Вибравши Одесу одним з основних об'єктів для своїх авіаударів, російські окупанти намагаються порушити функціонування морського коридору, створеного Військово-морськими силами України після того, як Росія зупинила Чорноморську зернову ініціативу,
– розповів Сергій Кислиця.
Він зауважив, що Кремль зазнав невдачі у спробах шантажувати міжнародну спільноту виходом з зернової ініціативи.
Попри це, Україна запустила морський коридор та ефективно його розвиває. Так, з серпня 2023 року з портів Україна експортувала 30 мільйонів тонн вантажів до 42 країн світу. Зокрема, кораблі вирушили з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ".
Тільки в лютому 2024 року Україна експортувала 8 мільйонів тонн продукції. Причому 80% вантажів – це аграрна продукція.
"Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення. Російський Чорноморський флот, який постійно зменшується, більше не наважується з'являтись у в північно-західній частині Чорного моря, вже не кажучи про здатність блокувати українські порти", – заявив постпред України в ООН.
За його словами, єдине, що залишається Росії – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів.
Сергій Кислиця пояснив, що посилення протиповітряної оборони портів прискорить час завантаження суден та забезпечить надійніший захист портів.
Коротко про морський коридор
- Росія у липні 2023 року заявила про зупинку зернової угоди. Після цього у серпня 2023 року Військово-морські сили ЗСУ заявили про відкриття тимчасових коридорів для суден в Чорному морі.
- 13 лютого 2024 року посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що Чорноморським гуманітарним коридором вже пройшли 736 цивільних суден із продовольством. Тоді мовилось про майже 23 мільйони тонн вантажу.
- За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, Україна досягла рекордних показників за час повномасштабного вторгнення. Тільки в лютому 2024 року вантажообіг портів Одеси досяг 8 мільйонів тонн, з яких 5,2 тонни є продукцією українських аграріїв.