Нова українська система збиває з пантелику "Шахед", – Forbes

Росія ледь не щодня б'є по Україні "Шахедами". Наші військові постійно удосконалюють системи, з допомогою яких обороняються від дронів-камікадзе. І, як зазначають журналісти, їм вдається збивати з пантелику БпЛА.

У виданні наголошують, що у нашої країни є щит від безпілотників. І він не потребує боєприпасів, щоб протистояти баражувальним боєприпасам, яким і є "Шахеди".

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Дрони-камікадзе збиті з пантелику

А вдається цього досягнути завдяки загальнонаціональній системі радіоелектронної боротьби "Покрова". Вона, власне, здатна збити з пантелику навігаційні системи "Шахедів".

Журналісти Forbes зазначають, що Валерій Залужний у листопаді 2023 року у документі, в якому виклав свої плани щодо подальших бойових дій, розповів про її існування.

У виданні зазначають, що "Покрова" прикриває Україну по типу того, як, за переказами, Діва Марія під час облоги Константинополя розгорнула своє покривало над церквою, що змусило обложників відступити.

За наявною інформацією, що "Покрова" працює у значно більших масштабах, ніж інші засоби РЕБ. Доктор Томас Вітінгтон, експерт з радіоелектронної боротьби британського оборонного аналітичного центру RUSI, розповів, що для цього знадобиться мережа ідеально синхронізованих передавачів.

Відомо, що Україна вже експлуатує подібну синхронізовану систему управління радарами у своїй національній мережі ППО. Відтак, з цією сферою у нашій державі вже знайомі.

"Покрова" у дії