Росія атакує "Шахідами": на Київщині та Дніпропетровщині сили ППО знищили кілька дронів

Увечері під час повітряної тривоги Росія запустила з північного та південного напрямків іранські дрони-камікадзе. Сили ППО приземлили ворожі дрони в Київській та Дніпропетровській областях.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Росія запустила дрони з Брянської області на північні області та зі східного узбережжя Азовського моря.

Важливо Росія атакує Київщину дронами: в області працює ППО

Скільки безпілотників збила ППО

Юрій Ігнат розповів, що сили ППО збили кілька іранських дронів на Київщині – по них відпрацювали воїни повітряного командування "Центр". На Дніпропетровщині, за попередніми даними, вдало відпрацювали воїни повітряного командування "Схід".

Кількість знищених ворожих цілей Повітряні сили повідомлять уже після відбою повітряних тривог.

Нагадаємо, пізно ввечері у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. У Київській області працюють сили ППО, вибухи чули і в столиці.

Також про вибухи повідомляли у Дніпрі та Краматорську.

Станом на 23:25 загроза атаки триває. Усю актуальну інформацію ми оперативно повідомляємо тут.