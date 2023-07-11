Росія атакувала "Шахідами": в Одесі й на Черкащині були вибухи
Російські загарбники вночі 11 липня вчергове атакували Україну "Шахедами". Зокрема, у кількох областях лунали сигнали повітряної тривоги. В Одесі повідомляли про кілька звуків вибухів.
За попередніми даними, по областях працювала українська ППО. Людей закликали терміново прямувати в укриття і перебувати там до закінчення тривоги. Детальніше про тривогу в кожній з областей України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росія запустила "Шахеди" по Україні
11 липня05:06 У Черкаській області – відбій повітряної тривоги.04:40 Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що лля Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тривоги.04:26 У Києві – повітряна тривога. Летять "Шахеди" з південного напрямку.04:25 В Київській ОВА наголосили, що в області – небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Там закликали в жодному разі не знімати роботу наших захисників та не викладати це в мережу.04:24 В Полтавській і Кіровоградській областях – відбій повітряної тривоги.04:21 Повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.04:10 В Одеській області – відбій повітряної тривоги.04:00 Моніторинговий телеграм-канал Monitor просить звернути особливу увагу жителів Білої Церкви Київської області. У напрямку міста летять "Шахеди".03:59 В Одесі знову лунають вибухи. ППО активно збиває ворожі БпЛА.03:50 Віталій Кім повідомив про відбій повітряної тривоги у Миколаївській області. Також відбій і в Херсонській області.03:38 Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що ворог атакує Південь України. Наразі ведеться бойова робота силами протиповітряної оборони.
Він зауважив, що навіть при збитті ворожих цілей, уламки й вибухові хвилі можуть завдавати руйнувань і поранень. Тому закликав людей перебувати в укриттях та користуватися правилом "двох стін".03:36 У Київській області повітряна тривога. В ОВА закликають людей іти в укриття.
03:16 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Херсонська;
- Донецька;
- Луганська;
- Автономна Республіка Крим.
Повітряна тривога в Україні 11 липня / Скриншот 24 Каналу
10 липня23:21 У Повітряних Силах повідомили про запуск ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська.
Там закликали у разі оголошення тривоги – прямувати в укриття.