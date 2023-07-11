Росія атакувала "Шахідами": в Одесі й на Черкащині були вибухи

Російські загарбники вночі 11 липня вчергове атакували Україну "Шахедами". Зокрема, у кількох областях лунали сигнали повітряної тривоги. В Одесі повідомляли про кілька звуків вибухів.

За попередніми даними, по областях працювала українська ППО. Людей закликали терміново прямувати в укриття і перебувати там до закінчення тривоги. Детальніше про тривогу в кожній з областей України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія запустила "Шахеди" по Україні

11 липня

У Черкаській області – відбій повітряної тривоги.Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що лля Києва повітряна тривога повʼязана із загрозою ворожих ударних БпЛА. Він закликав перебувати в укриттях до відбою тривоги.У Києві – повітряна тривога. Летять "Шахеди" з південного напрямку.В Київській ОВА наголосили, що в області – небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Там закликали в жодному разі не знімати роботу наших захисників та не викладати це в мережу.В Полтавській і Кіровоградській областях – відбій повітряної тривоги.Повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку.В Одеській області – відбій повітряної тривоги.Моніторинговий телеграм-канал Monitor просить звернути особливу увагу жителів Білої Церкви Київської області. У напрямку міста летять "Шахеди".В Одесі знову лунають вибухи. ППО активно збиває ворожі БпЛА.Віталій Кім повідомив про відбій повітряної тривоги у Миколаївській області. Також відбій і в Херсонській області.Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив , що ворог атакує Південь України. Наразі ведеться бойова робота силами протиповітряної оборони.

Він зауважив, що навіть при збитті ворожих цілей, уламки й вибухові хвилі можуть завдавати руйнувань і поранень. Тому закликав людей перебувати в укриттях та користуватися правилом "двох стін".

У Київській області повітряна тривога. В ОВА закликають людей іти в укриття.

03:16 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:

Одеська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Полтавська;

Херсонська;

Донецька;

Луганська;

Автономна Республіка Крим.



Повітряна тривога в Україні 11 липня / Скриншот 24 Каналу

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Черкаській області. Попередньо, працює ППО.В Одесі пролунали повторні вибухи. Попередньо, працює українська ППО.У Суспільному повідомили про вибухи в Одеському районі. Там закликали людей не виходити з укриттів.Віталій Кім повідомив про тривогу у Миколаївській області. Він закликав людей прямувати до укриттів.Повітряні Сили оголосили тривогу у Харківській області. Ворог запустив БпЛА типу "Шахед".Тривога пролунала і в Дніпропетровській області. У Повітряних Силах повідомили про "Шахеди" в області.Повітряні Сили повідомили про тривогу у Запорізькій області. Там загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Шахед".

10 липня

У Повітряних Силах повідомили про запуск ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська.Там закликали у разі оголошення тривоги – прямувати в укриття.