Загроза з неба не минула: в ISW спрогнозували, як Росія використовуватиме "Шахіди" й ракети далі

Росія використовує "Шахіди" у спробах компенсувати нестачу високоточних ракет. Також Кремль намагається виявити ППО України.

Аналітики ISW зазначають, що в ніч проти 19 квітня Росія випустила по Україні 12 дронів-камікадзе. Вони вдарили по Півдню України з Азовського моря. З них 10 – збила наша ППО.

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В американському Інституті вивчення війни зауважили, що Наталія Гуменюк повідомила – військові підозрюють – була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО.

Що кажуть в ISW про атаку "Шахідами"

Аналітики зауважили, що російські мілблогери обговорювали важливість націлювання по засобах протиповітряної оборони України напередодні будь-якого потенційного українського контрнаступу.

У ISW також пригадують слова речника Повітряних сил Юрія Ігната, що з 11 вересня 2022 року Росія використала майже всі свої стратегічні ракетні запаси. Ба більше, що українські сили збили 750 із 850 ракет, які Росія випустила по території України за цей період.

Окрім того, за словами Юрія Ігната, російські збройні сили перейшли на дешевші варіанти з меншою дальністю дії. Мовиться про керовані авіабомби та зняті зі зберігання ракет типу Х-50 для відновлення.

Росія може активізувати удари восени

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що у червні 2023 року Росія може почати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50. Саме це може дати можливість ворогу восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

Видання Defense Express зазначало, що проєкт ракет Х-50 раніше існував переважно на "папері". Щодо характеристик, то Х-50 можна назвати спрощеною версією ракет Х-101. Вони, в теорії, можуть вироблятись більшими обсягами при меншій затраті ресурсів.

Згодом речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що тактико-технічні характеристики ракети Х-50 нічим не відрізняються від тих крилатих ракет, які Росія застосовує проти України. Тож наші сили ППО можуть збивати ці ракети. Детальніше про це – читайте тут.