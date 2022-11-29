США планують оголосити про нову допомогу для української енергетики, – Reuters

На тлі регулярних масованих атак Росії по Україні США планують оголосити новий пакет допомоги. Цього разу вона може бути націлена на підтримку української енергосистеми.

Про це ЗМІ кажуть з посиланням на одного з американських високопосадовців.

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Утім, чиновник не розповів, в якій формі буде надано допомогу і скільки вона коштуватиме.

Коли чекати на офіційне підтвердження

Очікується, що Блінкен оголосить про це у вівторок, 29 листопада, у Бухаресті під час зустрічі нової координаційної групи з енергетики, до якої входять країни G7 та інші держави. Саме під час зустрічі Блінкен повідомить про те, що США вже зробили для енергетики України, а також розповість про плани щодо передачі нового обладнання.

За словами високопосадовця, Вашингтон працює з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання для відновлення високовольтних станцій, пошкоджених російськими ракетними ударами.

Тим часом голова Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі опублікував новий ребус. Цього разу він був максимально лаконічний, розмістивши лише емоджі блискавки. Навряд чи у цьому контексті він натякав на Зевса. Тож, можемо припустити, що позитивні новини зі США, пов'язані з допомогою нашій енергетиці, чекати таки варто.

Зауважимо, що раніше Литва долучилася до допомоги українській енергетиці. Спершу литовське місто Паланга передало 5 потужних генераторів для Бучі Київської області, а згодом Україна отримала ще 13 апаратів. Станом на 29 листопада Литва відправила в Україну 6 вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього країна має намір надати 252 трансформатори. Загальна вартість допомоги оцінюється у 2 мільйони євро.



Правила користування генераторами / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що окупанти здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада. Станом на 28 листопада дефіцит потужності в енергосистемі складає 27%. По всій Україні розгортають "Пункти незламності", де можна погрітися, зарядити гаджети та отримати доступ до інтернету.

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