Росія атакує Україну дронами, КАБами та ракетами: де наразі небезпечно

Росія запустила по Україні дрони та керовані авіаційні бомби. Військові закликають мешканців областей, де лунає тривога, перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки.

Де в Україні наразі небезпечно та чим атакує ворог – читайте у тексті 24 Каналу.

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