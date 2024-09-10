Росія атакує Україну дронами, КАБами та ракетами: де наразі небезпечно

10 вересня 2024, 23:31
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Автор: Діана Квасневська

Росія запустила по Україні дрони та керовані авіаційні бомби. Військові закликають мешканців областей, де лунає тривога, перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки.

Де в Україні наразі небезпечно та чим атакує ворог – читайте у тексті 24 Каналу

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23:32, 10 вересня

Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря!

23:30, 10 вересня

Повітряна тривога охопила Схід України. 

23:26, 10 вересня

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23:19, 10 вересня

Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря.

23:13, 10 вересня

Нові групи БпЛА типу Shahed у Південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.

23:06, 10 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині зі Сходу.

22:54, 10 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині.

22:53, 10 вересня

Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Полтавської області, у Західному напрямку.

22:46, 10 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

22:37, 10 вересня

Ворожі БпЛА заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.