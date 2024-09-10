Росія атакує Україну дронами, КАБами та ракетами: де наразі небезпечно
Росія запустила по Україні дрони та керовані авіаційні бомби. Військові закликають мешканців областей, де лунає тривога, перебувати в укриттях через загрозу ворожої атаки.
Де в Україні наразі небезпечно та чим атакує ворог – читайте у тексті 24 Каналу.
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Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря! Ворожі БпЛА на Запоріжжі, рухаються на Північ. Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря. Нові групи БпЛА типу Shahed у Південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині зі Сходу. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині. Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Полтавської області, у Західному напрямку. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині. Ворожі БпЛА заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.
Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря!
Ворожі БпЛА на Запоріжжі, рухаються на Північ.
Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря.
Нові групи БпЛА типу Shahed у Південній частині Сумщини в напрямку Полтавщини.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині зі Сходу.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині.
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Полтавської області, у Західному напрямку.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Ворожі БпЛА заходять через Сумщину курсом на Полтавщину.