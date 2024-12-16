Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза

16 грудня 2024, 23:33
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Автор: Сергій Попович

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 16 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Зверність увагу! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА, ракетну небезпеку для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

00:01, 17 грудня

У напрямку Миргорода, Полтавщина, ворожий ударний БпЛА з північного сходу.

23:51, 16 грудня

Ворожий ударний БпЛА на північному сході Полтавщини рухається у південно-західному напрямку.

23:36, 16 грудня

Де наразі тривога

Карта повітряних тривог

23:34, 16 грудня

Ворожий ударний БпЛА на Сумщині повз Суми рухається у південно-західному напрямку.

23:31, 16 грудня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА з північного сходу!