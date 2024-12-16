Росія атакує Україну "Шахедами": де існує загроза

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 16 грудня окупанти вкотре запустили ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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