Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза
Росія невпинно атакує Україну. Ввечері 5 червня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Для яких областей є загроза "Шахедів"
В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Із Запорізької області "Шахеди" перелітають на Дніпропетровщину. Харківщина: більшість БпЛА тримають курс на Балаклею та Шевченкове. Групи "Шахедів" через Луганщину курсом на Харківщину. Групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область.
Із Запорізької області "Шахеди" перелітають на Дніпропетровщину.
Харківщина: більшість БпЛА тримають курс на Балаклею та Шевченкове.
Групи "Шахедів" через Луганщину курсом на Харківщину.
Групи ворожих ударних БпЛА через Запорізьку область.