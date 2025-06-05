Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Росія невпинно атакує Україну. Ввечері 5 червня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза "Шахедів"

В яких областях України оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті