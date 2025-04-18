Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Російські військові невпинно атакують українські землі та тероризують мирних жителів. Ввечері 18 квітня росіяни вкотре запустили ударні безпілотники.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких регіонів є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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У яких областях є загроза атаки дронами
Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Ворожий БпЛА курсом на Краматорськ! Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину! Група БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога!
Ворожий БпЛА курсом на Краматорськ!
Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину!
Група БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.