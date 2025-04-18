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18 квітня, 22:35
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Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Надія Батюк

Російські військові невпинно атакують українські землі та тероризують мирних жителів. Ввечері 18 квітня росіяни вкотре запустили ударні безпілотники.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких регіонів є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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У яких областях є загроза атаки дронами

23:43, 18 квітня

Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога!

23:32, 18 квітня

  • Декілька груп БпЛА з Харківщини на Донеччину.
  • Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
  • Декілька груп БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
22:59, 18 квітня

  • Декілька груп БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину.
  • Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
22:53, 18 квітня

Ворожий БпЛА курсом на Краматорськ!

22:27, 18 квітня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину!

22:26, 18 квітня

Група БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.