Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Російські військові невпинно атакують українські землі та тероризують мирних жителів. Ввечері 18 квітня росіяни вкотре запустили ударні безпілотники.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких регіонів є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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У яких областях є загроза атаки дронами