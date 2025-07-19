Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 19 липня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.
Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: постраждала низка регіонів, які наслідки
В яких регіонах є загроза ворожих безпілотників?
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північно-західний напрямок, на Запоріжжя! Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.
Де зараз повітряна тривога?
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
БпЛА на півночі Запорізької області курсом на північно-західний напрямок, на Запоріжжя!
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.