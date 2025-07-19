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19 липня, 21:48
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Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Надія Батюк

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 19 липня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.

Якщо у вашому місті оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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В яких регіонах є загроза ворожих безпілотників?

 

22:15, 19 липня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

БпЛА на півночі Запорізької області  курсом на північно-західний напрямок, на Запоріжжя!

22:01, 19 липня

Де зараз повітряна тривога?

21:53, 19 липня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:31, 19 липня

БпЛА на півдні Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок.

 