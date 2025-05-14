Росія атакує Захід "Шахедами": вибухи пролунали на Рівненщині

Захід України опинився під ударом "Шахедами" під ранок 14 травня. Вибухи пролунали, зокрема, на Рівненщині.

Про вибухи на Рівненщині з'явилася інформація після 5 ранку. Попередньо, працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Цієї ж ночі Серія вибухів у Кропивницькому: місто атакували "Шахеди"

Росіяни атакували Рівненщину "Шахедами"

За даними місцевих ресурсів, на Рівненщину "Шахеди" залітали з Тернопільщини та одразу по них почали працювати сили ППО. О 5:04 Повітряні сили писали, що на Тернопільщині ударні БпЛА постійно змінюють рух.

О 5:22 та о 5:36 повідомили про вибухи на Рівненщині. Водночас міський голова Рівного Олександр Третяк попереджав про загрозу ударних дронів спершу для міста Дубно та згодом для самого Рівного. Також він закликав перейти в укриття.

Наразі інформації про наслідки вибухів немає.

Додамо, що ворог на Заході раніше також атакував "Шахедами" Хмельниччину. Там вибухи лунали кілька разів упродовж ночі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.