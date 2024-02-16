Росія в Авдіївці виставила проти 3 ОШБр 15 тисяч військових: які бригади кинули окупанти

Російські окупанти кинули проти нашої Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці не менше 15 тисяч своїх солдатів. Зокрема, ворог зосередив там щонайменше 7 бригад.

Військові Третьої штурмової повідомили, що завдали критичних уражень 74 та 114 окремим мотострілецьким бригадам збройних сил Росії. Так, українські бійці фактично "стерли" їх.

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Яка ситуація в Авдіївці

Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Точаться бої проти 35 та 55 окремої мотострілецької бригади 41 армії, й проти 21 та 15 окремої мотострілецької бригади 2 армії,

– заявили в Третій штурмовій.

Військові також уточнили, що за їхніми даними ворог сконцентрував на цій ділянці фронту сили:

35, 55 та 74 окремих мотострілецьких бригад зі складу 41 загальновійськової армії;

15, 21 та 30 окремих мотострілецьких бригад зі складу 2 загальновійськової армії;

114 окремої мотострілецької бригади, що є колишнім 11 окремим мотострілецьким полком так званої квазіреспубліки на Донбасі.

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії,

– розповіли військові.

Вони також додали, що в Авдіївці Донецької області:

росіяни зазнають непропорційних втрат;

ситуація в місті надзвичайно тяжка.

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Останні новини з Авдіївки

Росіяни почали штурмувати Авдіївку у жовтні 2023 року. З того часу окупанти кидають на цю ділянку багато людей та техніки.

Окрім того, начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповідав, що в окупантів є перевага в авіації. Тобто ЗСУ ніяк не можуть вплинути авіанальоти ворогів, на бомбування міста та українських позицій. Адже в окупантів величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і експериментують різними групами, використовуючи бронетехніку.

Іван Сєкач 13 лютого 2024 року розповів, що їхня бригада немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто. Тож вони вивели деякі підрозділи для відпочинку та ротації. На їхнє місце прийшло потужне підкріплення.

Як виявилось згодом, мовиться про Третю штурмову бригаду. Командир 3 ОШБр Андрій Білецький розповідав, що вони змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить Росія.

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