Росія балістикою вдарила по Шостці

Росіяни вкотре атакують українські області та міста ракетами. На жаль, під ударом сьогодні опинилася Сумщина.

Ворог завдав балістичного удару по Шостці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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У Шостці чули вибухи

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили о 13:24. Вже о 17:01 моніторингові канали писали у мережі про балістику, яка рухалася крізь регіон. Трохи згодом пролунали вибухи.

Сьогодні, 9 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці працюють всі потрібні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– повідомили в ОВА.

Там також порадили бути уважними та обережними, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вже о 17:31 місцеві почули відбій.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, для удару ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М". Там також раніше уточнювали, що вибух пролунав у межах Шосткинського району.

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