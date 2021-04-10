Росія в березні відправила на Донбас майже 800 "добровольців", – правозахисники

Країна-окупант продовжує відправляти своїх добровольців для участі в бойових діях на Донбасі. Тільки протягом березня 2021 року лави бойовиків поповнили 782 російських бійців.
Джерело:телеграм Східної правозахисної групи
За інформацією правозахисників, Росія відправляє добровольців з різних регіонів країни.
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Добровольці Росії на Донбасі
Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля. Від початку березня 2021 року Росія загалом відправила 782 людини для участі в бойових діях проти України.
На тимчасово окуповані території України вони прибувають через Ростов. Перед тим бойовики проходять медичну комісію, а тоді для них визначають постійне місце дислокації.
Правозахисники уточнюють, що здебільшого добровольців відправляють на Донецьке напрямок.Зверніть увагу! Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. Зокрема, полігони там почали повномасштабну щоденну роботу.
Загострення на Донбасі: основне
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не нападатиме, однак ігнорувати загрози все ж не варто. Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку можливої ескалації конфлікту зі сторони Кремля. Зокрема, США привели війська в Європі у максимальну готовність.
Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу