Росія в березні відправила на Донбас майже 800 "добровольців", – правозахисники

Країна-окупант продовжує відправляти своїх добровольців для участі в бойових діях на Донбасі. Тільки протягом березня 2021 року лави бойовиків поповнили 782 російських бійців.

За інформацією правозахисників, Росія відправляє добровольців з різних регіонів країни.

Читайте також Бойовики облаштовують нові оборонні позиції біля Донецького аеропорту

Добровольці Росії на Донбасі

Відомо про прибуття добровольців з російських Твері, Воронежа, Уралу, Ярославля. Від початку березня 2021 року Росія загалом відправила 782 людини для участі в бойових діях проти України.

На тимчасово окуповані території України вони прибувають через Ростов. Перед тим бойовики проходять медичну комісію, а тоді для них визначають постійне місце дислокації.

Правозахисники уточнюють, що здебільшого добровольців відправляють на Донецьке напрямок.

Загострення на Донбасі: основне

Наприкінці березня г оловнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не нападатиме, однак ігнорувати загрози все ж не варто. Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку можливої ескалації конфлікту зі сторони Кремля. Зокрема, США привели війська в Європі у максимальну готовність.

Раніше правозахисники повідомляли, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. Зокрема, полігони там почали повномасштабну щоденну роботу.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу