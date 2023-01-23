Росія має всі шанси вижити без Путіна, якщо "видавить" його з себе, – політолог

Чим далі заходить війна, тим більше стає зрозумілий програш у ній Росії. Що буде з цією територією після програшу – поки невідомо, але Росія має шанс вижити, щоправда без Владіміра Путіна і йому подібних.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, у Росії дійсно є люди, яким до вподоби режим Путіна, адже вони отримують від цього значну вигоду для себе. Водночас для більшості населення, падіння терористичного режиму може відкрити нові можливості.

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Чи є в Росії майбутнє

Говорячи про майбутнє Росії, політолог наголосив, що нинішня злочинна влада намагається поєднати їхнє майбутнє з майбутнім всієї Росії та її населення, але це не так.

"Вони хочуть продемонструвати, що їхнє майбутнє, майбутнє Росії й російського "народу" є невід'ємно пов'язаними, а насправді це далеко не так. Росія була до Путіна, Росія є з Путіним і має всі шанси бути й після Путіна, за умови, що Путіна викоренить із себе",– сказав Гладких.

Нові можливості для народів Росії

Валентин Гладких переконаний, що позбавлення від російського терористичного режиму дозволить народам, які опинились під контролем Москви вийти із "в'язниці народів" та побудувати свої національні держави, які будуть працювати в інтересах громадян, а не панівних верхівок.

Валентин Гладких розповідає як росіяни відповідатимуть за війну: дивіться відео

Водночас панівна верхівка зараз намагається прирівняти їхнє майбутнє до майбутнього всього населення, як це зробила Маргаріта Сімоньян, яка розповідала, що всі росіяни опиняться на лаві підсудних за розпочату війну.

"Нинішня путінська панівна верхівка це чудово усвідомлює, а тому намагається прив'язати своє майбутнє з майбутнім пересічних росіян, як Сімоньян ця розповідала: якщо ми всі програємо, то всі опинимось на лаві підсудних трибуналу", – сказав Валентин Гладких.

Хто відповідатиме за війну

За словами політолога, до відповідальності за розпалювання війни будуть притягатись не всі росіяни, а лише ті, які причетні до цього.

Не всі опиняться на лаві підсудних трибуналу. Сімоньян безумовно опиниться, разом з багатьма іншими, тими, хто цю війну розпалював, тими, хто цю війну розв’язав і тими, хто скоював воєнні злочини й злочини проти людяності. Всі інші, хто живе на тих теренах, вони також будуть відповідати, але в міру своєї причетності й своєї винуватості,

– сказав політолог.

Більшість нинішніх росіян, які не причетні до воєнних злочинів, будуть відповідати матеріально, але не напряму, а опосередковано, через державний бюджет постросійських державних утворень.

Для більшості росіян, якщо вони живуть в аулі або десь в юрті, без туалету, каналізації, газу, електрики та інтернету, я не думаю, що поразка в цій війні путінського режиму, рашистського цього, потягне за собою якесь погіршення життя мешканців аулів і юрт,

– сказав Гладких.

На думку політолога, поразка Росії у війні, навпаки, відкриє для них нові перспективи та можливості створити щось суголосне з нинішніми досягненнями цивілізації.

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