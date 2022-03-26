Росія більша за Україну у 28 разів, але їм цього замало, – Зеленський

26 березня 2022 , 09:49
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Зеленський виступив на 20-му форумі у Досі. Він відзначив, що Росія – найбільша держава на планеті, але агресору і цього мало.

Російське керівництво хоче загарбати ще й нашу територію, наші ресурси та людей.

Важливо Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Однак вже 31 день Україна протистоїть державі, яка у 28 разів більша,
– наголосив президент.

Росіяни завжди посягали на чуже

Росія десятиліттями витрачала чимало грошей на підготовку до війни. Кремль вирішив захопити Україну і зробити її своєю колонією, як у старі часи імперії, коли вони приходили і жорстокою силою забирали чуже.

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Автор: Ольга Музика