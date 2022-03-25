Росія більше не контролює Херсон, – ЗМІ

Російські окупанти більше не контролюють українське місто Херсон. Саме його загарбникам вдалося взяти першим від моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це з посиланням на Пентагон заявили американські ЗМІ. За словами високопоставленого чиновника, російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном.

Важливо У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії Росії Рєзанцева, – Арестович

ЗМІ повідомляють, що наші бійці ведуть запеклі бої в Херсоні.

Українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російські завоювання, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію",

– сказав чиновник журналістам під час брифінгу.

Що про це каже Україна

Наразі офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від представників України немає. Українці в Херсоні також поставили під сумнів оцінку Пентагону, заявивши, що місто, схоже, залишається міцно в руках Росії, хоча українські сили воюють по всій Херсонській області.

Будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль Володимира Путіна. Це ускладнить для Росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси.

Олексій Арестович 25 березня розповів, що на Херсонському напрямку у воєнному відношенні противнику стає погано. Напередодні там знищили командувача 49-ї російської армії. Радник голови ОП зазначив, що Миколаївську область майже повністю очистили від ворожих сил. Тож тепер на Херсонщині противник переходить до оборони.

З військової точки зору – у них там все погано,

– додав Арестович.

Він підкреслив, що зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема – у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.

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