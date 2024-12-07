На Торецькому напрямку ворог намагався штурмувати позиції з самокатами, – ОТУ "Луганськ"
Російська армія на Торецькому напрямку у Донецькій області пробувала атакувати позиції ЗСУ на самокатах. Але у ворога нічого з цього не вийшло, адже їх знищили наші захисники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в етері національного маратону.
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Як росіяни намагалися штурмувати позиції на самокатах
За словами Анастасії Бобовнікової, нещодавно ворог намагався атакувати в районі Неліпівки саме на самокатах. Однак окупанти зазнали невдачі та були знищені.
Було близько 20 одиниць техніки, серед яких самокати та мотоцикли. Також під прикриттям близько 80 осіб якраз-таки на цих самокатах, мотоциклах та бойових броньованих машинах наступали на наші позиції,
– розповіла речниця.
За її словами, наші хлопці не розгубилися в такій ситуації та знищили усю техніку і майже весь особовий склад, що брали участь у наступі.
Бобовнікова також наголосила, що ті, кого нашим захисникам не вдалося знищити, все ж були зафіксовані. За даними майора, російські солдати буквально розбіглися чагарями і там уже також були знищені нашими захисниками.
До речі, у Генштабі ЗСУ 7 грудня розповіли, що на Торецькому напрямку наші захисники відбили 9 штурмів ворога. Атаки відбулося поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.