Росія блокує Керченську протоку: причини та що може зробити Україна

З кінця квітня Росія блокує прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у Кримську акваторію. У президента Зеленського кажуть, що Росія не стільки хоче завдати економічних збитків України, скільки політично тисне на офіційний Київ.

Про це розповів голова представництва президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Він зауважив, що формально прохід для комерційних, торгових суден через Керченську протоку не закритий.

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Це – елемент тиску на Україну, – Кориневич

Тобто вони можуть ходити в порти Бердянська, Маріуполя і навпаки. Тут швидше є елемент тиску на Україну і бажання показати міжнародному співтовариству, що РФ вважає ці морські простори своїми,

– сказав Кориневич.

Росія порушила правила морського судноплавства, коли перекрила доступ до міжнародної протоки. При цьому інформація про перекриття акваторії не була опублікована в системі міжнародних оповіщень.

Україна може вжити заходи у відповідь на дії Росії

Якщо в акваторії Азовського моря виникне якась надзвичайна ситуація, то українські рятувальні та ремонтні судна не зможуть туди потрапити.

Керівник організації "Інститут стратегічних чорноморських досліджень" Олександр Хара зазначив, що Київ може відповісти Москві за це рішення щодо судноплавства.

Україні слід розірвати підписаний у грудні 2003 року Договір між Україною та Росією про спільне користування Азовським морем і Керченською протокою. Адже ця угода буда підписана під тиском Москви і абсолютно невигідна Україні. Парламент має ухвалити закон про територіальні води.

Кабмін може ввести заборону на перебування в територіальному морі України всіх російських суден.

Якщо Росія повноцінно заблокує українські порти, то слід відповісти аналогічними заходами проти ключового російського порту на Чорному морі – Новоросійська.

Актуально Росія намагається показати, що Азовське море належить їй, – Хомчак