Росія боїться наступу українців, – Арестович про стягування техніки у Брянській області
Міноборони України повідомило, що російські війська облаштовують інженерні позиції на північному кордоні. Зокрема, за 3 кілометри від межі з Сумщиною.
Так вони намагаються лише "прикрити" свій державний кордон. Про це 24 каналу повідомив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента.
Увага Ворог випустив 6 ракет по Шосткинському району на Сумщині
Однак наразі, за його словами, ознак підготовки до наступальних дій та створень для цього угруповань – немає.
Вони прикривають свій кордон. Росіяни ж бояться, що "злобні укропи", як вони кажуть, підуть на російську територію і всіх захоплять,
– зазначив Арестович.
Ба більше, очільники тамтешньої влади непокоїлись з цього приводу, тож вони запросили російські війська, що заспокоїти громадян. Цікаво те, що окупати самі ж "постаралися" зі своєю пропагандою, щоб навести паніку серед людей.
Разом з тим у Міноборони надалі не виключають посилення інтенсивності обстрілу позицій українських військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.
Окупанти активно гатять по Сумщині
- Після того, як ЗСУ відтіснили росіян з Сумської області, окупанти періодично обстрілюють прикордонні території. Однак останніми тижнями Сумщину обстрілюють щодня з авіації, мінометів та артилерії.
- Зокрема, 1 червня окупанти випустили щонайменше 6 ракет по території Шалигінської громади, що у Шосткинському районі на Сумщині.
- А 31 росіяни окупанти здійснювали удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, вони використовували міномети калібру 80 та 120 міліметрів.
- Тоді як 30 травня ворог майже годину безперервно обстрілював прикордоння Сумщини з артилерії.
- Того ж дня вони тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі Сумської області. При цьому вони застосували артилерійські снаряди, начинені забороненими флешетами.
- В ефірі всеукраїнського телемарафону голова Сумської ОВА уточнив, що обстріли відбуваються вздовж всієї лінії кордону – від території, що межує з Харківської областю, до території – що з Чернігівщиною.
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