Росія боїться української артилерії: у Тростянці ворог використовує мирних людей як живий щит

Російські окупанти з різних сторін зайшли у Тростянець на Сумщині. Агресор повністю зайняв місто та використовує тут мирних жителів.

Зокрема, росіяни ходять по хатах і виловлюють людей. Про це у своєму звіті за 1 березня розповів голова Тростянецької громади Юрій Бова. Відповідні дані оприлюднив очільник військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.

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Вишукують людей навіть у підвалах

Як розповів Бова, окупанти дістають людей із підвалів і примушують їх сидіти на вулиці вночі.

Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб,

– зауважив голова Тростянецької громади.

За його словами, навіть за таких умов міська влада працює. Зокрема, забезпечує людей їжею.

"Випікаємо хліб. Територіальна оборона працює. Ми бережемо кожне життя", – наголосив він.

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