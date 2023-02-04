Що відбувається навколо Бахмута, про "захоплення" якого бреше Росія: свіжі супутникові фото

Російські окупанти стверджують, що нібито захопили Бахмут, де останні декілька місяців тривають запеклі бої. Однак факти та докази говорять про зворотнє.

Супутникові знімки підтверджують, що російські війська діють на околицях Бахмута.

Важливо Україні, можливо, доведеться відступити з Бахмута для наступу на Півдні, – Bloomberg

На оприлюдненій нижче карті зображені місця, які контролюють сторони. Ворог стверджує, що червоні зони позначають підтверджені російські просування, а жовті зони, за твердженням Москви, також перебувають під їхнім контролем.

Однак журналісти кажуть, що російські солдати дійсно перебувають у деяких районах, які, як відомо, контролюються Росією. Але візуальні докази присутності солдатів у районах, які Росія стверджує, що контролює, є обмеженими.



Позиції ЗСУ та окупантів у Бахмуті / Фото Sky News

Ключове питання зараз полягає у тому, чи зможуть українські захисники втримати місто, як вони це робити всі попередні місяці. А також, чи накаже командування відійти з міста, аби не допустити так званого котла.

Позиція української влади щодо Бахмута

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони не відійдуть від Бахмута та почнуть деокуповувати захоплену росіянами територію Сходу. Це станеться, якщо наша держава якнайшвидше отримає далекобійну зброю. Глава держави наголосив, що здавати Бахмут ніхто не буде.

Будемо боротися скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року,

– заявив Зеленський.

Як пише естонське видання ERR , командувач Розвідувальним центром Сил оборони країни полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста.

Додамо, що через потужний спротив Сил оборони України російські окупаційні війська вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут. Країна-терористка кидає шалені сили на Бахмутський напрямок і зазнає великих втрат. Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий повідомив, що щодобові втрати окупантів там йдуть на сотні.