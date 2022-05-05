Росія бреше, що візит Джолі у Львів організували, аби відволікти від теми "Азовсталі"
Російська пропаганда не може змиритися із тим, що Україну підтримує увесь цивілізований світ. Тому вони використовують свою тилову перевірену зброю – фейки.
Цього разу вони вирішили вигадати власне пояснення приїзду Анджеліни Джолі в Україну. Як розповів Сергій Лещенко, у російських ЗМІ активно поширюють твердження, буцімто візит американської акторки був організований українською стороною з метою відволікання уваги від Маріуполя, повідомляє 24 канал.
До теми Джолі вперше в інстаграмі прокоментувала візит в Україну і показала уламок бомби
Фейки росіян стають все примітивнішими
Найбільш примітивний фейк, який поширювали російські медіа, стосувався приїзду Анджеліни Джолі. Новина, яка викликала неабиякий резонанс в Україні, швидко набула нового забарвлення у ворожих руках. Так, російський федеральний телеканал "Росія 24" розповідає своїй аудиторії, буцімто візит Джолі був організований, щоб відвернути увагу від ситуації на "Азовсталі" в Маріуполі, де "націоналісти тримають у заручниках мирне населення". Однією із перших фейк озвучила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
Речник дипломатичного відомства ядерної держави просто бреше на весь світ,
– наголосив Лещенко.
Водночас журналіст додав, що може особисто підтвердити неправдивість цієї інформації. Він зазначив, що візит Джолі був ініціативою самої акторки. А брехня росіян вкотре доводить, що вірити їхній владі не можна.
Лещенко підкреслив, що Джолі – знакова особистість для всього світу, а те, що її візит вкотре привернув увагу до війни в Україні – чергова поразка Росії. Тому вони намагаються знівелювати ефект від її приїзду.
"Почувши правду про знущання росіян, громадяни країн-партнерів України звертаються до своїх політиків, адже саме так працює дипломатія", – додав Лещенко.
Раніше російські пропагандистські канали поширювали тезу, що Анджеліна Джолі приїхала до Львова задля піару. Показуючи відео своїй аудиторії, росіяни говорили, що заради її візиту в Україні увімкнули повітряну тривогу, а жодних "прильотів" тут немає.
Візит Анджеліни Джолі в Україну: коротко
- Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі особисто відвідала Україну 30 квітня. Спершу її помітили в одній з кав'ярень у Сихівському районі Львова.
- Після обіду зірка поїхала до Головного залізничного вокзалу Львова, де зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська.
- Під час її перебування на залізничному вокзалі, у Львові розпочалася повітряна тривога. Тож зірка, як і інші українці, попрямувала до укриття.
- Організацією приїзду Анджеліни Джолі до Львова займався особисто Сергій Лещенко. Він розповів, що цей візит – ініціатива зірки.
- Відомо, що перед приїздом Джолі провела дві телефонні розмови із Єрмаком. Під час них обговорювали програму візиту й питання безпеки.
- Російські пропагандисти відразу накинулися на голлівудську акторку. Прихильниця Путіна Тіна Канделакі обурилась через її візит в Україну.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував фейки Росії щодо підтримки Джолі, зазначивши, що так країна-агресорка демонструє заздрощі, адже ми можемо зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а от Росія – ні.
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