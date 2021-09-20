Росія у будь-який момент може перейти до бойових дій на Півдні України, – Наєв

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що військові загрози зі сторони Росії на Півдні України з кожним роком зростають. Держава-агресорка може перейти до реальних бойових дій там у будь-який момент.

Про нові загрози зі сторони російських окупантів для України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв’ю виданню.

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Можливість бойових дій на Півдні України

За словами Наєва, військові загрози на Півдні України зі сторони Росії з кожним роком тільки зростають. Однак наразі немає прямих ознак того, що Росія найближчим часом розпочне військову агресію там.

Водночас стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази, на думку командувача Об'єднаних сил, лише посилює загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що Росія може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій на Півдні України,

– наголосив Наєв.

Він вважає, що це може статися в будь-який зручний для російського керівництва час.

Привід для активізації окупанта

Черговим приводом для актуалізації цього питання є ініціювання керівництвом України роботи Кримської платформи.

"На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, загрожуючи можливим розширенням збройної агресії", – додав генерал-лейтенант.

Наразі в окупованому Криму наступальних угруповань військ не виявили. Проте Наєв звернув увагу, що Росія досягла спроможностей з оперативного перекидання військ на великі відстані, що є черговим небезпечним чинником.

Водночас Збройні сили України готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.